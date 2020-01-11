У центрі Києва на одній з історичних будівель по вулиці Глибочицькій з'явилася надбудова ще одного поверху

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів житель Києва Дмитро Макагон, опублікувавши відповідні фото.

«Кому потрібна будівля, якщо там не можна буде додати парочку мансардних поверхів? Незрозуміло тільки, чому пану на Майдані заборонили таке робити, а іншим можна», — написав киянин.

Нещодавно ми писали, що в Києві городяни обурені надбудовою на п'ятому поверсі будинку на Майдані.

Так, кияни виявили на даху будинку, який знаходиться на Майдані надбудову на п'ятому поверсі. В цьому будинку також розташований і громадське харчування McDonalds.

Однією з перших про надбудову написала у своєму Facebook професор кафедри публічного управління й адміністрування Національної академії внутрішніх справ України Тамара Мазур.

«Виходжу вранці гуляти з дитиною, піднімаю голову, а тут — типова картина для центру Києва: якийсь житель самого центру столиці вирішив собі добудувати курятнічок», — написала Мазур.

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