Такого на київських дорогах ще не було

У Києві з'являться нові евакуатори, які допоможуть моментально розправлятися з "героями парковок"

Швидкі евакуатори піднімають автомобіль спеціальними утримувачами і забирають авто протягом хвилини, пише Politeka.net.

Відео нових евакуаторів з'явилися в групі "Київ Оперативний".

Обіцяні нові евакуатори вже на дорогах міста Києва. Зустрічайте) Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 9. Januar 2020

"Обіцяні нові евакуатори вже на дорогах міста Києва. Зустрічайте!" — підпис під відео.

На даний момент договір з інспекцією по парковці, тому евакуатори ще не приступили до роботи у Києві.

Поки що невідомо, скільки нових евакуаторів буде працювати на вулицях Києва.

Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві подорожчає проїзд у деяких маршрутках.

Відповідні оголошення з'явилися в автобусах № 240 і 241, що курсують на Лісовому масиві.

"З 11 січня вартість проїзду становитиме 6 грн", - йдеться в оголошеннях.

Зараз проїзд у цих маршрутних таксі коштує 5 грн.

Крім того, ми писали, що у київській маршрутці 7 січня словесна перепалка між пасажирами переросла в бійку.

Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всіх”.

У відповідь на зауваження, що один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.

Коли слова закінчилися, хуліган розпустив руки, за що інші пасажири почали виштовхувати його з маршрутки.

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