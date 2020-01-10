У Києві з'являться нові евакуатори, які допоможуть моментально розправлятися з "героями парковок"
Швидкі евакуатори піднімають автомобіль спеціальними утримувачами і забирають авто протягом хвилини, пише Politeka.net.
Відео нових евакуаторів з'явилися в групі "Київ Оперативний".
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"Обіцяні нові евакуатори вже на дорогах міста Києва. Зустрічайте!" — підпис під відео.
На даний момент договір з інспекцією по парковці, тому евакуатори ще не приступили до роботи у Києві.
Поки що невідомо, скільки нових евакуаторів буде працювати на вулицях Києва.
Крім того, нещодавно ми писали, що у Києві подорожчає проїзд у деяких маршрутках.
Відповідні оголошення з'явилися в автобусах № 240 і 241, що курсують на Лісовому масиві.
"З 11 січня вартість проїзду становитиме 6 грн", - йдеться в оголошеннях.
Зараз проїзд у цих маршрутних таксі коштує 5 грн.
Крім того, ми писали, що у київській маршрутці 7 січня словесна перепалка між пасажирами переросла в бійку.
Відомо, що в маршрутку зайшов пасажир, який почав читати іншим нотації з приводу відсутності вільних місць і старості, “яка приходить до нас всіх”.
У відповідь на зауваження, що один з пасажирів зробив українською мовою, бешкетник почав ображати українську націю нецензурними виразами. При цьому він називав себе українцем і був готовий показати паспорт.
Коли слова закінчилися, хуліган розпустив руки, за що інші пасажири почали виштовхувати його з маршрутки.
Нагадаємо, киянам підвищили зарплату: як змінилися виплати з 1 січня.
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