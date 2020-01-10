Такого на киевских дорогах еще не было

В Киеве появятся новые эвакуаторы, которые помогут моментально расправляться с "героями парковок"

Быстрые эвакуаторы поднимают автомобиль специальными держателями и забирают авто в течение минуты, пишет Politeka.net.

Видео новых эвакуаторов появились в сообществе "Киев Оперативный".

Обіцяні нові евакуатори вже на дорогах міста Києва. Зустрічайте) Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 9. Januar 2020

"Обещанные новые эвакуаторы уже на дорогах города Киева. Встречайте!" — подпись под видео.

На данный момент договор с инспекцией по парковке, поэтому эвакуаторы еще не приступили к работе в Киеве.

Пока что неизвестно, сколько новых эвакуаторов будет работать на улицах Киева.

Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве подорожает проезд в некоторых маршрутках.

Соответствующие объявления появились в автобусах № 240 и 241, курсирующих на Лесном массиве.

"С 11 января стоимость проезда составит 6 грн", - говорится в объявлениях.

Сейчас проезд в этих маршрутных такси стоит 5 грн.

Кроме того, мы писали, что в киевской маршрутке 7 января словесная перепалка между пассажирами переросла в драку.

Известно, что в маршрутку зашел пассажир, который начал читать другим нотации по поводу отсутствия свободных мест и старости, “которая приходит к нам всем”.

В ответ на замечание, которое один из пассажиров сделал на украинском языке, дебошир начал оскорблять украинскую нацию нецензурными выражениями. При этом он называл себя украинцем и был готов показать паспорт.

Когда слова закончились, хулиган распустил руки, за что другие пассажиры начали выталкивать его из маршрутки.

Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.

Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.

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