В Киеве появятся новые эвакуаторы, которые помогут моментально расправляться с "героями парковок"
Быстрые эвакуаторы поднимают автомобиль специальными держателями и забирают авто в течение минуты, пишет Politeka.net.
Видео новых эвакуаторов появились в сообществе "Киев Оперативный".
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"Обещанные новые эвакуаторы уже на дорогах города Киева. Встречайте!" — подпись под видео.
На данный момент договор с инспекцией по парковке, поэтому эвакуаторы еще не приступили к работе в Киеве.
Пока что неизвестно, сколько новых эвакуаторов будет работать на улицах Киева.
Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве подорожает проезд в некоторых маршрутках.
Соответствующие объявления появились в автобусах № 240 и 241, курсирующих на Лесном массиве.
"С 11 января стоимость проезда составит 6 грн", - говорится в объявлениях.
Сейчас проезд в этих маршрутных такси стоит 5 грн.
Кроме того, мы писали, что в киевской маршрутке 7 января словесная перепалка между пассажирами переросла в драку.
Известно, что в маршрутку зашел пассажир, который начал читать другим нотации по поводу отсутствия свободных мест и старости, “которая приходит к нам всем”.
В ответ на замечание, которое один из пассажиров сделал на украинском языке, дебошир начал оскорблять украинскую нацию нецензурными выражениями. При этом он называл себя украинцем и был готов показать паспорт.
Когда слова закончились, хулиган распустил руки, за что другие пассажиры начали выталкивать его из маршрутки.
Напомним, киевлянам повысили зарплату: как изменились выплаты с 1 января.
Как сообщала Politeka, кошмаром обернулся праздник в центре Киева, много пострадавших.
Также Politeka писала, что Шулявский мост нужно снести: эксперт вынес жесткий вердикт.