Мировые цены на нефть снизились после заявления президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Brent подешевела до 103,18 доллара за баррель, WTI — до 90,31 доллара.

Цены на топливо в Украине могут измениться вслед за мировыми котировками — нефть подешевела в понедельник, 12 октября, после заявлений Трампа о договорённости Украины и России прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,54 доллара, или на 1,47%, — до 103,18 доллара за баррель. В то же время цена на американскую нефть WTI снизилась на 1,54 доллара, или на 1,68%, — до 90,31 доллара за баррель.

В пятницу Трамп заявил, что Россия немедленно поставит на рынки США и мира более 300 тысяч тонн дизельного топлива, что эквивалентно 2,25 миллиона баррелей. По его словам, в ноябре Россия поставит ещё 500 тысяч тонн, а впоследствии — дополнительно 1 миллион тонн.

По данным Международного энергетического агентства, мировое потребление дизельного топлива составляет около 29 миллионов баррелей в сутки. В воскресенье Трамп также неожиданно заявил, что Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает подробностей договорённости, а Россия это заявление не комментировала.

Главный аналитик KCM Trade Тим Ватерер отметил, что эти заявления несколько ослабили опасения по поводу перебоев с поставками нефти. В то же время конфликт на Ближнем Востоке продолжает удерживать цены на Brent выше 100 долларов за баррель.

В этом месяце также сообщалось о новых атаках на танкеры в Ормузском проливе, что угрожает восстановлению экспорта нефти с Ближнего Востока. По данным UK Maritime Trade Operations, в выходные один танкер получил удар беспилотника возле якорной стоянки Сохар в Омане, а другой был повреждён неизвестным снарядом при проходе Ормузским проливом.

Прогнозы аналитиков по нефти

Аналитики Goldman Sachs во главе с Дааном Струйвеном повысили прогноз цены на нефть Brent в декабре до 90 долларов за баррель с прежних 85 долларов. По их оценкам, премия за риск составляет чуть более 20 долларов за баррель.

Цена WTI, которая сейчас значительно ниже Brent из-за высоких затрат на доставку американской нефти в Европу, в среднем составит 81 доллар за баррель в декабре 2026 года и 73 доллара в 2027 году, прогнозируют аналитики.

Ранее Politeka сообщала, цены на топливо выросли: сколько сейчас стоят бензин, дизель и газ.