Світові ціни на нафту знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Brent подешевшала до 103,18 долара за барель, WTI — до 90,31 долара.

Ціни на пальне в Україні можуть змінитися слідом за світовими котируваннями — нафта подешевшала в понеділок, 12 жовтня, після заяв Трампа про домовленість України та Росії припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,54 долара, або на 1,47%, — до 103,18 долара за барель. Водночас ціна на американську нафту WTI знизилася на 1,54 долара, або на 1,68%, — до 90,31 долара за барель.

У п'ятницю Трамп заявив, що Росія негайно поставить на ринки США та світу понад 300 тисяч тонн дизельного пального, що еквівалентно 2,25 мільйона барелів. З його слів, у листопаді Росія поставить ще 500 тисяч тонн, а згодом — додатково 1 мільйон тонн.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, світове споживання дизельного пального становить близько 29 мільйонів барелів на добу. У неділю Трамп також несподівано заявив, що Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир'я. Президент Володимир Зеленський повідомив, що очікує подробиць домовленості, а Росія цю заяву не коментувала.

Головний аналітик KCM Trade Тім Ватерер зазначив, що ці заяви дещо послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти. Водночас конфлікт на Близькому Сході продовжує утримувати ціни на Brent вище 100 доларів за барель.

Цього місяця повідомлялося про нові напади на танкери в Ормузькій протоці, що загрожує відновленню експорту нафти з Близького Сходу. За даними UK Maritime Trade Operations, у вихідні один танкер зазнав удару безпілотника поблизу якірної стоянки Сохар в Омані, а інший був пошкоджений невідомим снарядом під час проходження Ормузькою протокою.

Прогнози аналітиків на нафту

Аналітики Goldman Sachs на чолі з Дааном Струйвеном підвищили прогноз ціни на нафту Brent у грудні до 90 доларів за барель із попередніх 85 доларів. За їхніми оцінками, премія за ризик становить трохи більш як 20 доларів за барель.

Ціна WTI, яка зараз значно нижча за Brent через високі витрати на доставку американської нафти до Європи, у середньому становитиме 81 долар за барель у грудні 2026 року та 73 долари у 2027 році, прогнозують аналітики.

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