Неделя с 12 по 18 октября подарит Водолеям контраст: яркий романтический старт и деловую середину. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и оно обещает Водолеям несколько по-настоящему особенных моментов.

Работа и финансы

В среду и четверг придётся отложить мечты и заняться конкретными делами — именно эти дни станут самыми продуктивными для работы и бытовых вопросов. Если есть поручения или задачи вне дома, лучше выполнять их активно: не ездить, а пройтись пешком — так успеете и дела сделать, и немного разгрузить голову. Финансовые вопросы на этой неделе стоит решать без спешки, оставляя время на проверку деталей.

Отношения

Понедельник принесёт Водолеям ощущение лёгкости и подъёма — будто влюблённые взлетели над повседневностью. Вторник продолжит это настроение: приятно провести время с партнёром, занимаясь чем-то несерьёзным и игривым, без лишних планов и обязательств. В пятницу стоит снова уделить внимание отношениям, которые начали расцветать в начале недели, — именно этот день даст возможность побыть рядом с тем, кто важен.

Здоровье и энергия

Энергия недели неравномерна: в начале лёгкая и приподнятая, в середине — более практичная. Чтобы не устать от рутины среды и четверга, стоит добавить физической активности в простые дела — прогулка вместо поездки, движение вместо сидения на месте помогут сохранить бодрость и ясность мыслей до конца недели.

Лучшие дни недели

Понедельник станет днём приятных эмоций и романтического подъёма. Пятница подойдёт для того, чтобы посвятить время близкому человеку и развивать отношения, зародившиеся раньше. А выходные стоит использовать для чего-то нового — попробовать необычное место для встречи или надеть что-то смелое: именно эксперименты в субботу и воскресенье принесут Водолеям больше всего удовольствия.