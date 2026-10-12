Тиждень з 12 по 18 жовтня подарує Водоліям контраст: яскравий романтичний старт і ділову середину. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і він обіцяє Водоліям кілька справді особливих моментів.

Робота і фінанси

У середу та четвер доведеться відкласти мрії і зайнятися конкретними справами — саме ці дні стануть найпродуктивнішими для роботи й побутових питань. Якщо є доручення чи завдання поза домом, краще виконувати їх активно: не їздити, а проходитися пішком — так встигнете і справи зробити, і трохи розвантажити голову. Фінансові питання цього тижня варто вирішувати без поспіху, залишаючи час на перевірку деталей.

Стосунки

Понеділок принесе Водоліям відчуття легкості й піднесення — ніби закохані злетіли над буденністю. Вівторок продовжить цей настрій: приємно провести час із партнером, займаючись чимось несерйозним і грайливим, без зайвих планів і зобов'язань. У п'ятницю варто знову приділити увагу стосункам, які почали розквітати на початку тижня, — саме цей день дасть можливість побути поруч із тим, хто важливий.

Здоров'я та енергія

Енергія тижня нерівномірна: на початку легка і піднесена, у середині — більш практична. Щоб не втомитися від рутини середи й четверга, варто додати фізичної активності в прості справи — прогулянка замість поїздки, рух замість сидіння на місці допоможуть зберегти бадьорість і ясність думок до кінця тижня.

Найкращі дні тижня

Понеділок стане днем приємних емоцій і романтичного піднесення. П'ятниця підійде для того, щоб присвятити час близькій людині й розвивати стосунки, що зародилися раніше. А вихідні варто використати для чогось нового — спробувати незвичне місце для зустрічі чи одягнути щось сміливе: саме експерименти в суботу й неділю принесуть Водоліям найбільше задоволення.