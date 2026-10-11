Эту неделю Львы проведут на волне поддержки друзей и собственных достижений — так утверждает прогноз издания Horoscope.com, которое подробно описало настроения знака на каждый день недели.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, стоит активнее общаться с коллегами и друзьями — именно они могут стать трамплином для ваших идей и предложить собственные решения, которые стоит взять на заметку. Не бойтесь делиться даже необычными задумками: окружение оценит вашу оригинальность и поддержит инициативу. В середине недели темп немного замедлится, и это удачный момент, чтобы привести дела в порядок без спешки. А вот пятница станет настоящей вершиной недели в профессиональном плане — именно в этот день есть шанс получить признание результатов своей работы или увидеть, как завершается важный проект. Это хороший повод подвести итоги недели на мажорной ноте.

Отношения

В начале недели друзья окажутся особенно ценными собеседниками: они не только поддержат ваши идеи, но и спокойно воспримут ваши эмоциональные монологи на любую тему — от кулинарии до смысла жизни. Цените тех, кто принимает вас такими, какие вы есть. В середине недели отношения приобретут более спокойный, домашний характер — захочется меньше публичности и больше тёплого общения в узком кругу. Выходные принесут чувство гордости за себя, которым естественно захочется поделиться с близкими людьми — не стесняйтесь рассказать о своих успехах родным или партнёру.

Здоровье и энергия

Середина недели, среда и четверг, подарит Львам редкое чувство внутреннего равновесия: вы будете чувствовать себя приземлёнными, скромными и по-настоящему удовлетворёнными жизнью. Используйте это время для восстановления сил — прогулки, спокойный сон и умеренный темп помогут сохранить эту гармонию дольше. После энергичной пятницы и ярких выходных важно не забывать об отдыхе: эмоциональный подъём легко перейдёт в усталость, если не дать себе передохнуть.

Лучшие дни недели

Самыми благоприятными станут понедельник и вторник — благодаря поддержке друзей и потоку свежих идей. Но главный акцент недели — пятница, день настоящих достижений и признания, которым стоит завершить рабочую неделю. А субботу и воскресенье можно посвятить заслуженному чувству гордости за пройденный путь и празднованию успехов с близкими.