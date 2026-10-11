Цей тиждень Леви проведуть на хвилі підтримки друзів і власних досягнень — так стверджує прогноз видання Horoscope.com, яке детально описало настрої знака на кожен день тижня.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок та вівторок, варто активніше спілкуватися з колегами та друзями — саме вони можуть стати трампліном для ваших ідей і запропонувати власні рішення, які варто взяти до уваги. Не бійтеся ділитися навіть незвичними задумами: оточення оцінить вашу оригінальність і підтримає ініціативу. У середині тижня темп трохи сповільниться, і це вдалий момент, щоб привести справи до ладу без поспіху. А ось п'ятниця стане справжньою вершиною тижня у професійному плані — саме цього дня є шанс отримати визнання результатів своєї роботи чи побачити, як завершується важливий проєкт. Це гарний привід підбити підсумки тижня на мажорній ноті.

Стосунки

На початку тижня друзі виявляться особливо цінними співрозмовниками: вони не лише підтримають ваші ідеї, а й спокійно сприймуть ваші емоційні монологи на будь-яку тему — від кулінарії до сенсу життя. Цінуйте тих, хто приймає вас такими, якими ви є. У середині тижня стосунки набудуть більш спокійного, домашнього характеру — захочеться менше публічності й більше теплого спілкування у вузькому колі. Вихідні принесуть відчуття гордості за себе, яким природно захочеться поділитися з близькими людьми — не соромтеся розповісти про свої успіхи рідним чи партнеру.

Здоров'я та енергія

Середина тижня, середа й четвер, подарує Левам рідкісне відчуття внутрішньої рівноваги: ви будете почуватися приземленими, скромними і по-справжньому задоволеними життям. Використайте цей час для відновлення сил — прогулянки, спокійний сон і помірний темп допоможуть зберегти цю гармонію надовше. Після енергійної п'ятниці та яскравих вихідних важливо не забувати про відпочинок: емоційне піднесення легко перейде у втому, якщо не дати собі перепочити.

Найкращі дні тижня

Найсприятливішими стануть понеділок і вівторок — завдяки підтримці друзів і потоку свіжих ідей. Але головний акцент тижня — п'ятниця, день справжніх досягнень і визнання, яким варто завершити робочий тиждень. А суботу та неділю можна присвятити заслуженому відчуттю гордості за пройдений шлях і святкуванню успіхів із близькими.