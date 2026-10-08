С 1 сентября 2026 года в Украине изменились правила начисления зарплаты учителям. Доплата учителям теперь рассчитывается не по Единой тарифной сетке, а через специальные коэффициенты по должности и базовую величину, о чем говорится в постановлении Кабинета Министров № 1078.

Что изменилось в доплатах учителям

Доплата за работу в неблагоприятных условиях размером 2 600 грн (до вычета налогов) теперь входит в должностной оклад. Отдельной выплаты больше нет, финансовую поддержку получили работники внешкольного, дошкольного, профессионального и специализированного предвысшего образования.

Для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях и в приграничных областях, ввели отдельную доплату 2 600 грн за счет субвенции из государственного бюджета. До 1 сентября такие учителя получали 5 200 грн, так что финансовая ситуация не изменилась.

Обязательная надбавка за престижность труда установлена на минимальном уровне 20%. Раньше ее могли утвердить минимум на 5%. Конкретный процент определяет директор учреждения или руководитель органа местного самоуправления.

Какие надбавки можно получить

за педагогическое звание: старший учитель — 10%, учитель-методист — 15%;

за работу в горном населенном пункте — 25%;

за классное руководство — от 20% до 25%;

за заведование кабинетом — 10–15%;

за заведование мастерскими и классами информатики — 15–20%;

за обслуживание компьютерной техники — 10–15%;

за проверку работ: в начальных классах — 15%, по языку и литературе — 20%, по математике — 15%, по иностранному языку или черчению — 10%;

за работу в инклюзивных классах — 20%;

за успешную сертификацию — 20%;

за почетное звание: «народный» — 40%, «заслуженный» — 20%;

за знание и использование иностранного языка — от 10% до 25%;

за ученое звание: профессор — до 33%, доцент — до 25%;

за научка степень: доктор наук — до 25%, доктор философии — до 15%;

за выслугу лет — от 10% до 30%.

Какой минимальный доход учителя

После перехода на новый механизм наименьший доход учителя составит 16 600 грн до вычета налогов. На руки в сентябре 2026 года педагоги получат не менее 12 800 грн — после 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина, оклад директора учреждения с числом учеников до 300 человек составляет около 18 198 грн.