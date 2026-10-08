Доплата вчителям у 2026 році зазнала суттєвих змін: замість єдиної тарифної сітки тепер діє система коефіцієнтів, а мінімальний дохід педагога зросте.

З 1 вересня 2026 року в Україні змінилися правила нарахування зарплати вчителям. Доплата вчителям тепер розраховується не за Єдиною тарифною сіткою, а через спеціальні коефіцієнти за посадою та базову величину, про що йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 1078.

Що змінилося в доплатах вчителям

Доплата за роботу в несприятливих умовах розміром 2 600 грн (до вирахування податків) тепер входить у посадовий оклад. Окремої виплати більше немає — фінансову підтримку отримали працівники позашкільної, дошкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

Для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях і в прикордонних областях, ввели окрему доплату 2 600 грн за рахунок субвенції з державного бюджету. До 1 вересня такі вчителі отримували 5 200 грн, тож фактично фінансова ситуація не змінилася.

Обов'язкова надбавка за престижність праці встановлена на мінімальному рівні 20%. Раніше її могли затвердити щонайменше 5%. Конкретний відсоток визначає директор закладу або керівник органу місцевого самоврядування.

Які надбавки можна отримати

за педагогічне звання: старший вчитель — 10%, вчитель-методист — 15%;

за роботу в гірському населеному пункті — 25%;

за класне керівництво — від 20% до 25%;

за завідування кабінетом — 10–15%;

за завідування майстернями і класами інформатики — 15–20%;

за обслуговування комп'ютерної техніки — 10–15%;

за перевірку робіт: у початкових класах — 15%, з мови та літератури — 20%, з математики — 15%, з іноземної мови чи креслення — 10%;

за роботу в інклюзивних класах — 20%;

за успішну сертифікацію — 20%;

за почесне звання: «народний» — 40%, «заслужений» — 20%;

за знання та використання іноземної мови — від 10% до 25%;

за вчене звання: професор — до 33%, доцент — до 25%;

за науковий ступінь: доктор наук — до 25%, доктор філософії — до 15%;

за вислугу років — від 10% до 30%.

Який мінімальний дохід вчителя

Після переходу на новий механізм найменший дохід вчителя становитиме 16 600 грн до вирахування податків. На руки у вересні 2026 року педагоги отримають щонайменше 12 800 грн — після 18% ПДФО та 5% військового збору. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну, оклад директора закладу з кількістю учнів до 300 осіб становить близько 18 198 грн.