Військовий жетон із особистим номером — обов'язковий атрибут бійців ЗСУ та Держспецтрансслужби, втрата якого прирівнюється до зникнення важливого військового документа.

Мобілізація та військовий облік в Україні стосуються кожного захисника, і металевий жетон з особистим номером тут відіграє не менш важливу роль, ніж статутні документи. Втрата цього ідентифікатора прирівнюється до зникнення важливого військового документа, тож бійцям важливо знати, куди звертатися у такій ситуації.

Металевий ідентифікатор із вибитим особистим номером є обов'язковим атрибутом для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Жетон дозволяє швидко розпізнати особу в разі поранення, полону чи загибелі, адже його дані надійно прив'язані до загальної системи військового обліку.

Про правила поводження з жетоном та алгоритм дій у разі його втрати розповіли в Сумському обласному ТЦК та СП.

Для чого потрібен жетон і яку інформацію він містить

Для військовослужбовців ЗСУ та Держспецтрансслужби наявність ідентифікаційного жетона є суворою вимогою, а не питанням вибору. Виріб виготовляється за окремою технічною специфікацією, затвердженою Міністерством оборони.

Головне призначення жетона — швидке встановлення особи захисника за критичних обставин: коли людина гине, зазнає поранення чи контузії або опиняється в полоні. Ключовим елементом виробу є вибитий на ньому особистий номер — комбінація цифр, що слугує ключем до персональних даних армійця у базах військового обліку.

Варто розуміти, що металевий ідентифікатор функціонує виключно як засіб розпізнавання на полі бою. Він не наділений юридичною силою посвідчення особи та не може бути заміною військового квитка чи будь-якого іншого військово-облікового документа.

Як видають жетон у війську

Забезпечення особового складу засобами ідентифікації відбувається централізовано через військову частину, у якій проходить службу солдат чи офіцер. Спочатку підрозділ формує відповідну заявку, а після виготовлення жетони надходять від виробника через профільні органи забезпечення.

Організацією процесу видачі та подальшим паперовим обліком безпосередньо опікується служба персоналу військової частини. Кожен військовослужбовець отримує свій екземпляр особисто, розписуючись за нього у відповідних журналах із обов'язковим зазначенням дати.

Правила носіння жетона

В умовах особливого періоду бійці підрозділів, які безпосередньо залучені до ведення бойових дій, зобов'язані носити жетон виключно на шиї. Для надійного кріплення використовується міцний ланцюжок або шнурок.

Контроль за тим, щоб підлеглі завжди мали при собі цей атрибут екіпірування, покладається на начальника або командира військової частини.

Що робити, якщо жетон загубився

Оскільки металевий номер нерозривно пов'язаний із загальним військовим обліком, його зникнення прирівнюється до втрати важливого документа. Якщо солдат загубив пластину, він мусить якнайшвидше звернутися до служби персоналу своєї військової частини, щоб запустити процес виготовлення дубліката.

При цьому сам унікальний номер армійця залишається незмінним, тому нову пластину викарбують із тими самими цифрами. Тобто жодних змін ідентифікаційних даних не відбувається.

Чому номер жетона варто повідомити рідним

Спеціалісти радять обов'язково повідомляти комбінацію цифр із жетона членам родини військовослужбовця. Володіння цією інформацією суттєво спрощує процес пошуку даних про захисника або оформлення запитів у відповідних відомствах у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.