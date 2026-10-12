Военный жетон с личным номером — обязательный атрибут бойцов ВСУ и Госспецтрансслужбы, потеря которого приравнивается к исчезновению важного воинского документа.

Мобилизация и воинский учет в Украине касаются каждого защитника, и металлический жетон с личным номером здесь играет не менее важную роль, чем уставные документы. Потеря этого идентификатора приравнивается к исчезновению важного воинского документа, поэтому бойцам важно знать, куда обращаться в такой ситуации.

Металлический идентификатор с выбитым личным номером является обязательным атрибутом для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Жетон позволяет быстро опознать личность в случае ранения, плена или гибели, ведь его данные надежно привязаны к общей системе воинского учета.

О правилах обращения с жетоном и алгоритме действий при его потере рассказали в Сумском областном ТЦК и СП.

Для чего нужен жетон и какую информацию он содержит

Для военнослужащих ВСУ и Госспецтрансслужбы наличие идентификационного жетона является строгим требованием, а не вопросом выбора. Изделие изготавливается по отдельной технической спецификации, утвержденной Министерством обороны.

Главное назначение жетона — быстрое установление личности защитника при критических обстоятельствах: когда человек гибнет, получает ранение или контузию либо попадает в плен. Ключевым элементом изделия является выбитый на нем личный номер — комбинация цифр, служащая ключом к персональным данным военнослужащего в базах воинского учета.

Стоит понимать, что металлический идентификатор функционирует исключительно как средство опознания на поле боя. Он не наделен юридической силой удостоверения личности и не может служить заменой военного билета или любого другого военно-учетного документа.

Как выдают жетон в войсках

Обеспечение личного состава средствами идентификации происходит централизованно через воинскую часть, в которой проходит службу солдат или офицер. Сначала подразделение формирует соответствующую заявку, а после изготовления жетоны поступают от производителя через профильные органы обеспечения.

Организацией процесса выдачи и последующим бумажным учетом непосредственно занимается служба персонала воинской части. Каждый военнослужащий получает свой экземпляр лично, расписываясь за него в соответствующих журналах с обязательным указанием даты.

Правила ношения жетона

В условиях особого периода бойцы подразделений, непосредственно привлеченных к ведению боевых действий, обязаны носить жетон исключительно на шее. Для надежного крепления используется прочная цепочка или шнурок.

Контроль за тем, чтобы подчиненные всегда имели при себе этот атрибут экипировки, возлагается на начальника или командира воинской части.

Что делать, если жетон потерялся

Поскольку металлический номер неразрывно связан с общим воинским учетом, его исчезновение приравнивается к потере важного документа. Если солдат потерял пластину, он должен как можно быстрее обратиться в службу персонала своей воинской части, чтобы запустить процесс изготовления дубликата.

При этом сам уникальный номер военнослужащего остается неизменным, поэтому новую пластину выгравируют с теми же цифрами. То есть никаких изменений идентификационных данных не происходит.

Почему номер жетона стоит сообщить родным

Специалисты советуют обязательно сообщать комбинацию цифр с жетона членам семьи военнослужащего. Владение этой информацией существенно упрощает процесс поиска данных о защитнике или оформление запросов в соответствующие ведомства при возникновении непредвиденных ситуаций.