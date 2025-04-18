В Киеве купить фермерские продукты 19 апреля можно на постоянных коммунальных рынках и в особых местах.

Жителям и гостям можно купить в Киеве фермерские продукты 19 апреля, состоятся традиционные сельскохозяйственные продуктовые ярмарки, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА.

В день проведения мероприятий жителей и гостей столицы призывают позаботиться о собственной безопасности и обязательно идти к укрытиям в случае объявления воздушной тревоги. В Киеве купить фермерские продукты 19 апреля можно по адресу:

Голосеевский - Паньковская; Голосеевская, 4-10

- Паньковская; Голосеевская, 4-10 Дарницкий - Ревуцкого (вдоль дома №27)

- Ревуцкого (вдоль дома №27) Деснянский - Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины); Лисковская (между ул. Милославской и Радунской)

- Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины); Лисковская (между ул. Милославской и Радунской) Днепровский - бульв. Амвросия Бучмы, 2–10

- бульв. Амвросия Бучмы, 2–10 Оболонский - Петра Калнышевского, 1-5; Иорданская, 1–9

- Петра Калнышевского, 1-5; Иорданская, 1–9 Подольский - просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка)

- просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка) Соломенский - Академика Шалимова (между просп. Любомира Гузара, 28 и Василия Чумака)

- Академика Шалимова (между просп. Любомира Гузара, 28 и Василия Чумака) Шевченковский - Богдана Гаврилишина, 1-17

Также приобрести нужны товары от фермеров в этот день можно на постоянных коммунальных рынках. Они работают не только в установленную дату, но и в другие дни:

Бессарабский – Бессарабская площадь, 2

– Бессарабская площадь, 2 Владимирский – ул. Антоновича, 115

– ул. Антоновича, 115 Житний – ул. Верхний Вал, 16.

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