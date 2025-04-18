Жителям и гостям можно купить в Киеве фермерские продукты 19 апреля, состоятся традиционные сельскохозяйственные продуктовые ярмарки, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Департаменте промышленности и развитии предпринимательства КГГА.
В день проведения мероприятий жителей и гостей столицы призывают позаботиться о собственной безопасности и обязательно идти к укрытиям в случае объявления воздушной тревоги. В Киеве купить фермерские продукты 19 апреля можно по адресу:
- Голосеевский - Паньковская; Голосеевская, 4-10
- Дарницкий - Ревуцкого (вдоль дома №27)
- Деснянский - Александры Экстер (между ул. Николая Закревского и просп. Червоной Калины); Лисковская (между ул. Милославской и Радунской)
- Днепровский - бульв. Амвросия Бучмы, 2–10
- Оболонский - Петра Калнышевского, 1-5; Иорданская, 1–9
- Подольский - просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка)
- Соломенский - Академика Шалимова (между просп. Любомира Гузара, 28 и Василия Чумака)
- Шевченковский - Богдана Гаврилишина, 1-17
Также приобрести нужны товары от фермеров в этот день можно на постоянных коммунальных рынках. Они работают не только в установленную дату, но и в другие дни:
- Бессарабский – Бессарабская площадь, 2
- Владимирский – ул. Антоновича, 115
- Житний – ул. Верхний Вал, 16.
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