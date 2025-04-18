ПФУ помилився, тому пенсія в Києві для місцевого мешканця була нарахована не в правильному розмірові, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Миронівського районного суду.

Чоловік перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Київській області. 26 червня 2023 року він подав заяву про перехід з пенсійних нарахувань за віком на виплати по інвалідності відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Ця пенсія в Києві обчислюється у розмірі відшкодування фактичних збитків.

Зазначений перехід набув чинності з 26 червня 2023 року, і розмір виплат було визначено на підставі порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України з урахуванням змін, внесених постановою №1307.

Проте під час проведення перерахунку було допущено помилку: фахівець не врахував умовного розрахунку та не застосував обмеження щодо індексації пенсії з 1 березня 2023 року. У результаті, 1 липня 2024 року відділ опрацювання документації №2 повідомив про виявлення переплати у сумі 7 744 гривні за період з 26 червня 2023 року по 30 червня 2024 року.

Його проінформували про це телефоном і запропонували добровільно повернути надміру виплачені кошти, однак він відмовився. Суд відмовив у задоволенні позову. Пенсія в Києві не повинна повертатись до ПФУ. Там зазначили, що Пенсійний фонд не надав жодних доказів, які б підтверджували недобросовісність або зловживання з боку пенсіонера.

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