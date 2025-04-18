ПФУ ошибся, потому пенсия в Киеве для местного жителя была начислена не в правильном размере, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Мироновского районного суда.

Мужчина состоит на учете в Главном управлении ПФУ в Киевской области. 26 июня 2023 года он подал заявление о переходе с пенсионных начислений по возрасту на выплаты по инвалидности в соответствии со статьей 54 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Эта пенсия в Киеве исчисляется в размере возмещения фактических убытков.

Указанный переход вступил в силу с 26 июня 2023 года и размер выплат был определен на основании порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины с учетом изменений, внесенных постановлением №1307.

Однако при проведении перерасчета была допущена ошибка: специалист не учел условный расчет и не применил ограничения по индексации с 1 марта 2023 года. В результате 1 июля 2024 года отдел обработки документации №2 сообщил об обнаружении переплаты в сумме 7 744 гривны за период с 26 июня 2023 года по 30 июня 2024 года.

Его проинформировали об этом по телефону и предложили добровольно вернуть излишне выплаченные средства, однако он отказался. Суд отказал в удовлетворении иска. Пенсия в Киеве не должна возвращаться в ПФУ. Там отметили, что фонд не предоставил никаких доказательств, подтверждающих недобросовестность или злоупотребление со стороны украинца.

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