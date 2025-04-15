Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві, зокрема на газ, вже обговорюється на урядовому рівні, проте панікувати зарано, повідомляє Politeka.net.

Попри економічну нестабільність, уряд України продовжує приділяти особливу увагу тарифному регулюванню як важливому інструменту соціального захисту населення.

Одним із ключових рішень у цьому напрямі стало збереження політики фіксованих цін на енергоносії — зокрема, природний газ, який прямо впливає на тарифи на опалення та електроенергію.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити дію механізму спеціальних державних зобов’язань (ПСО) на газовому ринку до 31 жовтня 2025 року. Це дозволить постачальникам тепла, які обслуговують як населення, так і бюджетні установи, й надалі закуповувати газ за фіксованими цінами. Таким чином, найближчим часом зміни вартості опалення не передбачаються.

Зараз вартість газу для побутових споживачів залишається на рівні 7,96 гривень за кубометр до кінця квітня 2025 року. Проте, експерти прогнозують підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві, зокрема на блакитне паливо, до 10-12 грн за кубометр.

Із 1 травня 2025 року базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним — 4,32 грн за кіловат-годину. Уряд не планує підвищення ціни, попри завершення терміну дії попереднього регулювання.

Водночас змін зазнає тарифна політика для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення: із травня скасовується пільговий тариф, що діяв протягом опалювального сезону. До кінця квітня ці споживачі платили 2,64 грн/кВт-год за обсяг до 2000 кВт-год на місяць. Відтепер уся електроенергія, незалежно від її призначення чи кількості, оплачуватиметься за єдиною ставкою — 4,32 грн/кВт-год.

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