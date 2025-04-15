Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве, в том числе газ, уже обсуждается на правительственном уровне, однако паниковать рано, сообщает Politeka.net.

Несмотря на экономическую нестабильность, правительство Украины продолжает уделять особое внимание тарифному регулированию как важному инструменту социальной защиты населения.

Одним из ключевых решений в этом направлении стало сохранение политики фиксированных цен на энергоносители — в частности, природный газ, прямо влияющий на цену на отопление и электроэнергию.

Кабинет Министров принял решение продлить действие механизма специальных государственных обязательств (ПСО) на газовом рынке до 31 октября 2025 года. Это позволит поставщикам тепла, обслуживающим как население, так и бюджетные учреждения, и в дальнейшем закупать газ по фиксированным ценам. Таким образом, в ближайшее время изменения стоимости отопления не предусматриваются.

Сейчас стоимость газа для бытовых потребителей остается на уровне 7,96 гривны за кубометр до конца апреля 2025 года. Однако эксперты прогнозируют повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве, в том числе на голубое топливо, до 10-12 грн за кубометр.

С 1 мая 2025 базовая стоимость на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменным — 4,32 грн за киловатт-час. Правительство не планирует повышения цены, несмотря на истечение срока действия предварительного регулирования.

В то же время изменения претерпевают тарифная политика для домохозяйств, которые используют электроэнергию для отопления: с мая отменяется льготная стоимость, действовавший в течение отопительного сезона. До конца апреля эти потребители платили 2,64 грн/кВт-ч за объем до 2000 кВт-ч в месяц. Теперь вся электроэнергия, независимо от ее назначения или количества, будет оплачиваться по единой ставке — 4,32 грн/кВт-час.

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