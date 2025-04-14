«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг до великодніх свят та ввела новий графік руху поїздів із Києва.

«Укрзалізниця» оголосила про запуск додаткового поїзда до Великодніх свят, у зв’язку з цим ввели новий графік руху поїздів із Києва, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні перевізника.

До Великодніх свят «Укрзалізниця» призначила додатковий рейс швидкісного поїзда «Інтерсіті» №117/118 за київським маршрутом через Вінницу і Жмеринку. Він курсуватиме 21 квітня.

Новий графік руху поїздів із Києва виглядає наступним чином: відправлення – о 07:47, прибуття до Вінниці – об 11:21, до Жмеринки – о 12:13.

Зворотний рейс передбачено з Жмеринки о 16:10, зупинка у Вінниці – о 17:02, прибуття до столиці – о 20:30.

Поїзд також робитиме зупинки у Вишневому, Козятині, Калинівці (Вінницька область) та Гнівані.

У складі – плацкартні, купейні вагони та вагон класу СВ, щоб кожен пасажир міг обрати комфортний варіант подорожі. Квитки вже доступні для придбання в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та у залізничних касах.

Крім цього розклад зачепить рейс швидкісного поїзда Інтерсіті №755/756, який додатково призначили до Великодніх свят. Цей маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами першого та другого класу та вагоном-буфетом.

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