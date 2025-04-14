«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд к пасхальным праздникам и ввела новый график движения поездов из Киева.

«Укрзализныця» объявила о запуске дополнительного поезда в Пасхальные праздники, в связи с этим ввели новый график движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

К Пасхальным праздникам «Укрзализныця» назначила дополнительный рейс скоростного экспресса «Интерсити» №117/118 по киевскую маршруту через Винницу и Жмеринку. Он будет курсировать 21 апреля.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом: отправление – в 07:47, прибытие в Винницу – в 11:21, в Жмеринку – в 12:13.

Обратный рейс предусмотрен из Жмеринки в 16:10, остановка в Виннице – в 17:02, прибытие в столицу – в 20:30.

Этот экспресс также будет делать остановки в Вишневом, Казатине, Калиновке (Винницкая область) и Гнивани.

В составе плацкартные, купейные вагоны и вагон класса СВ, чтобы каждый пассажир мог выбрать комфортный вариант путешествия. Билеты уже доступны для приобретения в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в железнодорожных кассах.

Кроме этого расписание заденет рейс скоростного траспортного состава Интерсити №755/756, дополнительно назначенный к Пасхальным праздникам. Этот маршрут будет обслуживаться двухэтажным электропоездом Skoda с вагонами первого и второго класса и вагоном-буфетом.

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