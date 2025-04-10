Маршрут предусматривает новый график поездов из Киева и остановки на ряде станциях в период Пасхи

Компания перевозчик "Укрзализныця" на период Пасхальных праздников назначила дополнительный рейс, поэтому ввела новый график поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в компании.

"На период пасхальных праздников Укрзализныця назначает дополнительный скорый фирменный экспресс №265/266 из столицы Одесса. Он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия — к родным, друзьям или просто в море или столицу", - говорится в сообщении.

Расписание выглядит следующим образом: состав отправляется в Одессу каждый день в 08:33 и прибывает в пункт назначения в 18:08. В обратном направлении – отправление из Одессы в 10:28, прибытие в столицу – в 21:15.

Маршрут предусматривает новый график поездов из Киева и остановки на следующих станциях: Винница, Жмеринка, Подольск, Раздельная, Кодыма, Рудница, Вапнярка и Казатин. Приобрести билеты можно через приложение "Укрзализныци", на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах.

Подчеркнем, что "Укрзализныця" на пиковые даты Пасхальных праздников назначила дополнительный региональный состав, который будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы с 18 по 21 апреля и с 25 по 28 апреля. Дополнительный экспресс рассчитан на 170 мест.

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