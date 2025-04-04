Энергетики рассказали, как погода влияет на ситуацию в энергосистеме, а также какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области в субботу, 5 апреля 2025 года.

Как изменится ситуация в энергосистеме из-за ухудшения погодных условий и графики отключения света вводятся в Киевской области на 5 апреля 2025 года, пишет Politeka.

Благодаря теплой и солнечной погоде, как отметили в "Укрэнерго", в Украине накануне несколько сократился уровень потребления электроэнергии. Активная работа бытовых солнечных электростанций позволила несколько разгрузить общую сеть.

Но синоптики предупреждают, что с субботы начнется новая волна похолодания, ожидаются ночные заморозки, сильный ветер и дожди с переходом в снег, сообщает Politeka. Такие погодные условия окажут негативное влияние на состояние энергосистемы и могут вызвать аварийные ситуации в сети.

В Киеве и области на субботу, 5 апреля 2025 года, нет необходимости вводить стабилизационные и аварийные графики отключения света. Но в этот день ДТЭК будет использовать локальные обесточения для проведения профилактических работ, которые повысят надежность электроснабжения в регионе.

В частности, ДТЭК предупреждает, что на территории Вороньковской сельской общины в Бориспольском районе Киевской области 5 апреля графики отключения света будут действовать в селе Головуров. С 8:30 до 20:00 без электроэнергии останутся жильцы домов по улицам Вишневой, Дружбы, Киевской, Охотничьей, Парковой, Украинской, а также переулку Чумацкий.

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