У ДТЕК попередили про графіки відключення світла в Київській області на наступний тиждень, із 31 березня по 6 квітня 2025 року.

На наступному тижні, з 31 березня по 6 квітня, ДТЕК продовжить профілактично-ремонтні роботи в Київській області та застосує відповідні графіки відключення світла, пише Політека.

По-перше, за даними ДТЕК, без електроенергії в понеділок, 31 березня, з 8:30 до 18:30 залишаться мешканці таких населених пунктів Кагарлицької громади:

села Черняхів (по вулицях Береговій, Заводській, Лесі Українки, Свободи, Валерія Чухрая, Староцерківській);

Слобода по вул. Заріччя та Незалежності;

Сущани (Садовій, Дружби, Трохименка);

Халча (Дорошенка, Незалежності, Садовій, Сонячній, Шовковичній, Березняки).

У межах Маловільшанської громади в Білоцерківському районі Київської області 31 березня графіки відключення світла діятимуть із 8 до 20 години в селах:

Коженики (вул. Новосельська та Набережна);

Мала Вільшанка (вулиця Шкільна).

Також планові обмеження електропостачання в понеділок торкнуться мешканців Пірнівської громади, що в Вишгородському районі, повідомляє Політека. Там із 8 до 19 години без електроенергії частково залишаться населені пункти Нижча Дубечня, Новосілки та Лебедівка.

Про графіки відключення світла в Київській області на перші дні квітня, зокрема для столиці, ДТЕК поки не повідомляв. Ця інформація за необхідності буде оприлюднена пізніше.

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