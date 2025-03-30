На наступному тижні, з 31 березня по 6 квітня, ДТЕК продовжить профілактично-ремонтні роботи в Київській області та застосує відповідні графіки відключення світла, пише Політека.
По-перше, за даними ДТЕК, без електроенергії в понеділок, 31 березня, з 8:30 до 18:30 залишаться мешканці таких населених пунктів Кагарлицької громади:
- села Черняхів (по вулицях Береговій, Заводській, Лесі Українки, Свободи, Валерія Чухрая, Староцерківській);
- Слобода по вул. Заріччя та Незалежності;
- Сущани (Садовій, Дружби, Трохименка);
- Халча (Дорошенка, Незалежності, Садовій, Сонячній, Шовковичній, Березняки).
У межах Маловільшанської громади в Білоцерківському районі Київської області 31 березня графіки відключення світла діятимуть із 8 до 20 години в селах:
- Коженики (вул. Новосельська та Набережна);
- Мала Вільшанка (вулиця Шкільна).
Також планові обмеження електропостачання в понеділок торкнуться мешканців Пірнівської громади, що в Вишгородському районі, повідомляє Політека. Там із 8 до 19 години без електроенергії частково залишаться населені пункти Нижча Дубечня, Новосілки та Лебедівка.
Про графіки відключення світла в Київській області на перші дні квітня, зокрема для столиці, ДТЕК поки не повідомляв. Ця інформація за необхідності буде оприлюднена пізніше.
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