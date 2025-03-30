В ДТЭК предупредили о графиках отключения света в Киевской области на следующую неделю, с 31 марта по 6 апреля 2025 года.

На следующей неделе, с 31 марта по 6 апреля, ДТЭК продолжит профилактически ремонтные работы в Киевской области и применит соответствующие графики отключения света, пишет Политека.

Во-первых, по данным ДТЭК, без электроэнергии в понедельник, 31 марта, с 8:30 до 18:30 останутся жители таких населенных пунктов Кагарлыкской общины:

села Черняхов (по улицам Береговой, Заводской, Леси Украинки, Свободы, Валерия Чухрая, Староцерковской);

Слобода на ул. Заречье и Независимости;

Сущаны (Садовой, Дружбы, Трохименко);

Халча (Дорошенко, Независимости, Садовой, Солнечной, Шелковичной, Березняки).

В пределах Маловильшанской общины в Белоцерковском районе Киевской области 31 марта графики отключения света будут действовать с 8 до 20 часов в селах:

Коженики (ул. Новосельская и Набережная);

Малая Ольшанка (улица Школьная).

Также плановые ограничения электроснабжения в понедельник коснутся жителей Пирновской общины в Вышгородском районе, сообщает Политека. Там с 8 до 19 часов без электроэнергии частично останутся населенные пункты Низшая Дубечня, Новоселки и Лебедевка.

О графиках отключения света в Киевской области на первые дни апреля, в частности для столицы, ДТЭК пока не сообщал. Эта информация при необходимости будет обнародована позже.

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