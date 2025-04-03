Маршрут станет еще более удобным для путешественников, ведь новый график поездов из Киева с 4 апреля также предусматривает дополнительные остановки.

Укрзализныця представила новый график поездов из Киева с 4 апреля, предусматривающий, что пассажиры будут иметь возможность доехать до Трускавца на дополнительном поезде, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в пресс-службе компании.

Так, транспортный состав Укрзализныця №159/160 до Трускавца будет курсировать дополнительными рейсами. Дополнительные даты: 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14.04 2025 года. Обновленное расписание теперь выглядит следующим образом:

Отправление из столицы – 10:16, прибытие в Трускавец – 19:37

Отправление из Трускавца – 09:03, прибытие в столицу – 19:11

Маршрут станет еще более удобным для путешественников, ведь новый график поездов из Киева с 4 апреля также предусматривает дополнительные остановки во Львове и Дрогобыче. Билеты уже доступны в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

"Планируйте путешествие заранее и наслаждайтесь весенним отдыхом", - говорится в сообщении Укрзализныци. Подчеркнем также в вагонах предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, возможность полноценного сна и традиционные напитки – чай и кофе.

Напомним также, что системы Укрзализныця подверглись масштабной кибератаке, сообщили 24 марта в компании, где сначала указывали на технический сбой в IT-системе, онлайн-продажа билетов была приостановлена. На возобновление стабильной работы онлайн-сервисов по продаже билетов ушло несколько дней.

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Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.

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Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.