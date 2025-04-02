Новый график поездов из Киева предусматривает дополнительные рейсы в Трускавец и возможности для пересадок на международные направления, сообщает Политека.

Как отмечают в "Укрзализныце", теперь пассажиры могут быстрее и комфортнее добраться до популярного курорта на западе Украины, а также продолжить свое путешествие в европейские города.

Так, новый график поездов из Киева предусматривает, что едущий в Трускавец №159/160 будет курсировать еще несколько дополнительных дат в апреле: 4, 5, 6, 7, 11, 13 и 14 числа, сообщают в компании.

Там добавляют, что люди могут сесть в столице в 10.16 и прибыть в курорт в 19.37. В обратном направлении выезд будет в 09:03 и люди будут приезжать в столицу в 19:11. Пассажиры могут удобно сделать остановку во Львове и Дрогобыче, что делает путешествие еще более комфортным. Билеты уже доступны в мобильном приложении, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов.

Для тех, кто планирует международные поездки, стоит обратить внимание на изменения, которые вступили в силу с 31 марта из-за строительства европейского пути в Закарпатье. В связи с этим временно не будет курсировать №368/367 Ковель – Ужгород, который обеспечивал пересадки в Братиславу, Будапешт и Вену. Однако компания уже ввела альтернативные маршруты с возможностью приобрести билеты на №27/28 и №749/750 из Львова в Чоп и Мукачево.

Новый график поездов из Киева также предусматривает, что №27/28, который едет от столицы в Чоп, будет удобным для тех, кто едет в Вену, Будапешт, Кошице и Братиславу. Отправление в 19:57, остановка во Львове в 03:22 и прибытие в Чоп в 07:50. В обратном направлении граждане будут отправляться из Чопа в 22:38 и прибывать в столицу в 10:01.

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