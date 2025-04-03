Работа для пенсионеров в Киеве, известно о новых вакансиях и возможностях для людей, желающих получить дополнительный доход, развиваться и поддерживать активный образ жизни, передает Политика.

Актуальные объявления размещены на популярном сайте по поиску заработка.

Вакансия : Грузчик-экспедитор, комплектовщик (ст. г. Почайна).

Зарплата: 25 000 – 35 000 грн (ставка + бонусы)

Обязанности:

  • Разгрузка и погрузка товаров в соответствии с документами;
  • Подготовка товаров к отправке;
  • Экспедирование по городу;
  • Работа на электропогрузчике.

Требования:

  • Опыт на электропогрузчике;
  • Ответственность, дисциплинированность, внимательность;
  • Коммуникабельность, честность, чистоплотность, отсутствие вредных привычек;
  • Способность ориентироваться в большом ассортименте;

Вакансия: Водитель такси (Uklon, Bolt).

Заработная плата: 40 000 – 70 000 грн (от кассы + 2000 бонус).

доход до 70% (ежедневный расчет);

Премии и бонусы за брендированные авто;

График: 2/2 с напарником или 5/2 (авто в индивидуальном использовании);

Техническое обслуживание и ремонт компании.

Работа в Киеве

Требования:

безаварийный опыт вождения от 2 лет;

Украинское гражданство или вид на жительство;

Отсутствие судимостей и долгов.

Обязанности:

  • Выполнение плановых показателей;
  • вежливое общение с клиентами;
  • Соблюдение правил дорожного движения;
  • Бережное отношение к автомобилю, поддержание его чистоты.

Грузчик в Киеве (ночная смена, вахта) ЗУ: 23 000 – 25 000.

Что нужно делать:

Разгрузка и погрузка транспортных средств по заказу;

Перемещение товаров по составу в соответствии с партиями.

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