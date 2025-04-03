Работа для пенсионеров в Киеве, известно о новых вакансиях и возможностях для людей, желающих получить дополнительный доход, развиваться и поддерживать активный образ жизни, передает Политика.
Актуальные объявления размещены на популярном сайте по поиску заработка.
Вакансия : Грузчик-экспедитор, комплектовщик (ст. г. Почайна).
Зарплата: 25 000 – 35 000 грн (ставка + бонусы)
Обязанности:
- Разгрузка и погрузка товаров в соответствии с документами;
- Подготовка товаров к отправке;
- Экспедирование по городу;
- Работа на электропогрузчике.
Требования:
- Опыт на электропогрузчике;
- Ответственность, дисциплинированность, внимательность;
- Коммуникабельность, честность, чистоплотность, отсутствие вредных привычек;
- Способность ориентироваться в большом ассортименте;
Вакансия: Водитель такси (Uklon, Bolt).
Заработная плата: 40 000 – 70 000 грн (от кассы + 2000 бонус).
доход до 70% (ежедневный расчет);
Премии и бонусы за брендированные авто;
График: 2/2 с напарником или 5/2 (авто в индивидуальном использовании);
Техническое обслуживание и ремонт компании.
Требования:
безаварийный опыт вождения от 2 лет;
Украинское гражданство или вид на жительство;
Отсутствие судимостей и долгов.
Обязанности:
- Выполнение плановых показателей;
- вежливое общение с клиентами;
- Соблюдение правил дорожного движения;
- Бережное отношение к автомобилю, поддержание его чистоты.
Грузчик в Киеве (ночная смена, вахта) ЗУ: 23 000 – 25 000.
Что нужно делать:
Разгрузка и погрузка транспортных средств по заказу;
Перемещение товаров по составу в соответствии с партиями.
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