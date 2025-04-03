Учитывая современные экономические условия, многие пожилые люди ищут подработку из-за невысоких выплат, узнайте о работе в Киеве для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Киеве, известно о новых вакансиях и возможностях для людей, желающих получить дополнительный доход, развиваться и поддерживать активный образ жизни, передает Политика.

Актуальные объявления размещены на популярном сайте по поиску заработка.

Вакансия : Грузчик-экспедитор, комплектовщик (ст. г. Почайна).

Зарплата: 25 000 – 35 000 грн (ставка + бонусы)

Обязанности:

Разгрузка и погрузка товаров в соответствии с документами;

Подготовка товаров к отправке;

Экспедирование по городу;

Работа на электропогрузчике.

Требования:

Опыт на электропогрузчике;

Ответственность, дисциплинированность, внимательность;

Коммуникабельность, честность, чистоплотность, отсутствие вредных привычек;

Способность ориентироваться в большом ассортименте;

Вакансия: Водитель такси (Uklon, Bolt).

Заработная плата: 40 000 – 70 000 грн (от кассы + 2000 бонус).

доход до 70% (ежедневный расчет);

Премии и бонусы за брендированные авто;

График: 2/2 с напарником или 5/2 (авто в индивидуальном использовании);

Техническое обслуживание и ремонт компании.

Требования:

безаварийный опыт вождения от 2 лет;

Украинское гражданство или вид на жительство;

Отсутствие судимостей и долгов.

Обязанности:

Выполнение плановых показателей;

вежливое общение с клиентами;

Соблюдение правил дорожного движения;

Бережное отношение к автомобилю, поддержание его чистоты.

Грузчик в Киеве (ночная смена, вахта) ЗУ: 23 000 – 25 000.

Что нужно делать:

Разгрузка и погрузка транспортных средств по заказу;

Перемещение товаров по составу в соответствии с партиями.

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