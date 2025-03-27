Робота в Києві пропонується на декількох вакансіях, де готові взяти людину без досвіду.

Продовжує розширюватися вибір вакансій, де забезпечується працівникові без необхідного досвіду робота в Києві, повідомляє Politeka.net.

Такі оголошення з'явились на сайті Work.ua.

Без досвіду можуть взяти людину на посаду - працівник закладу ресторанного господарства у МакДональдз (ст. м. Політехнічний інститут). В МакДональдз оплачується зарплатою у розмірі 26 941 гривень. Потрібно буде:

готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії;

формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану;

підтримувати чистоту у ресторані.

Роботодавець готовий надати стабільну заробітну плату з виплатою два рази на місяць, або щотижня періодичність виплат ти обираєш самостійно. Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус. Гнучкий графік роботи, можливість відпрацьовувати від 5-ти годин у зазначений проміжок часу. Офіційне працевлаштування, соціальний пакет згідно КЗпП України оплачувані відпустки, лікарняні, навчальні сесії та знижку на продукцію компанії.

Окрім цього робота в Києві пропонується фінансовою компанією «Благо», де готові взяти людину без досвіду. Зарплата - 25 тисяч гривень. Вашими функціональними обов’язками буде:

Прийом, відвантаження, комплектація, звірка з документами.

Оформлення супровідної документації.

Робота в Service Desk (виконання та контроль заявок).

Оформлення ТТН від Нової Пошти.

Участь у проведенні інвентаризації.

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