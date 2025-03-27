Продовжує розширюватися вибір вакансій, де забезпечується працівникові без необхідного досвіду робота в Києві, повідомляє Politeka.net.
Такі оголошення з'явились на сайті Work.ua.
Без досвіду можуть взяти людину на посаду - працівник закладу ресторанного господарства у МакДональдз (ст. м. Політехнічний інститут). В МакДональдз оплачується зарплатою у розмірі 26 941 гривень. Потрібно буде:
- готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії;
- формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану;
- підтримувати чистоту у ресторані.
Роботодавець готовий надати стабільну заробітну плату з виплатою два рази на місяць, або щотижня періодичність виплат ти обираєш самостійно. Додатково можна отримати щомісячний та річний бонус. Гнучкий графік роботи, можливість відпрацьовувати від 5-ти годин у зазначений проміжок часу. Офіційне працевлаштування, соціальний пакет згідно КЗпП України оплачувані відпустки, лікарняні, навчальні сесії та знижку на продукцію компанії.
Окрім цього робота в Києві пропонується фінансовою компанією «Благо», де готові взяти людину без досвіду. Зарплата - 25 тисяч гривень. Вашими функціональними обов’язками буде:
- Прийом, відвантаження, комплектація, звірка з документами.
- Оформлення супровідної документації.
- Робота в Service Desk (виконання та контроль заявок).
- Оформлення ТТН від Нової Пошти.
- Участь у проведенні інвентаризації.
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