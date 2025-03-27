Работа в Киеве предлагается на нескольких вакансиях, где готовы взять человека без опыта.

Продолжает расширяться выбор вакансий, где снабжается работником без необходимого опыта работа в Киеве, сообщает Politeka.net.

Подобные объявления появились на сайте Work.ua.

Без опыта могут взять человека на должность - работник заведения ресторанного хозяйства в МакДональдсе (ст. м. Политехнический институт). В МакДональс оплачивается зарплатой в размере 26 941 гривен. Требуется:

готовить вкусные бургеры и другую продукцию компании;

формировать заказы и обслуживать посетителей ресторана;

поддерживать чистоту в ресторане.

Работодатель готов предоставить стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц, или еженедельная периодичность выплат ты выбираешь самостоятельно. Дополнительно можно получить ежемесячный и ежегодный бонус. Гибкий рабочий график, возможность отрабатывать от 5 часов в указанный промежуток времени. Официальное трудоустройство, социальный пакет согласно КЗоТ Украины, оплачиваемые отпуска, больничные, учебные сессии и скидку на продукцию компании.

Кроме этого, работа в Киеве предлагается финансовой компанией «Благо», где готовы взять человека без опыта. Зарплата – 25 тысяч гривен. Вашими функциональными обязанностями будут:

Прием, отгрузка, комплектация, сверка с документами.

Оформление сопроводительной документации.

Работа в Service Desk (выполнение и контроль заявок).

Оформление ТТН от Новой Почты

Участие в проведении инвентаризации.

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