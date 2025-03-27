Продолжает расширяться выбор вакансий, где снабжается работником без необходимого опыта работа в Киеве, сообщает Politeka.net.
Подобные объявления появились на сайте Work.ua.
Без опыта могут взять человека на должность - работник заведения ресторанного хозяйства в МакДональдсе (ст. м. Политехнический институт). В МакДональс оплачивается зарплатой в размере 26 941 гривен. Требуется:
- готовить вкусные бургеры и другую продукцию компании;
- формировать заказы и обслуживать посетителей ресторана;
- поддерживать чистоту в ресторане.
Работодатель готов предоставить стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц, или еженедельная периодичность выплат ты выбираешь самостоятельно. Дополнительно можно получить ежемесячный и ежегодный бонус. Гибкий рабочий график, возможность отрабатывать от 5 часов в указанный промежуток времени. Официальное трудоустройство, социальный пакет согласно КЗоТ Украины, оплачиваемые отпуска, больничные, учебные сессии и скидку на продукцию компании.
Кроме этого, работа в Киеве предлагается финансовой компанией «Благо», где готовы взять человека без опыта. Зарплата – 25 тысяч гривен. Вашими функциональными обязанностями будут:
- Прием, отгрузка, комплектация, сверка с документами.
- Оформление сопроводительной документации.
- Работа в Service Desk (выполнение и контроль заявок).
- Оформление ТТН от Новой Почты
- Участие в проведении инвентаризации.
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