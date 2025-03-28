Теперь отсрочку от призыва в армию можно сделать без пенсионного удостоверения в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, сообщает Политека.

Как информируют в Минобороны, это еще один шаг по упрощению процедур, которые необходимо проходить.

Теперь лица с инвалидностью имеют возможность оформить отсрочку без наличия пенсионного удостоверения, что ранее являлось обязательным документом для этого процесса. Как сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, теперь для этого не нужно совершать визиты в территориальный центр комплектования или стоять в очередях.

Вместо этого благодаря интеграции с Единой информационной системой социальной сферы граждане с инвалидностью могут непосредственно через приложение "Резерв+" подать заявку. Замминистра также добавила, что обновлять приложение не нужно — система автоматически подстроится у всех. Она подчеркнула, что благодаря таким изменениям мобилизация в Украине становится менее обременительной для лиц с таким статусом.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как избежать призыва в армию после операции и во время восстановления. Подробнее – читайте по ссылке .

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