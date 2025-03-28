Мобілізація в Україні триває, але навіть у цей складний час існують категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову.

Тимчасове звільнення в час, коли йде мобілізація в Україні, можуть отримати особи, які перенесли операцію та потребують відновлення, повідомляє Політека.

Як це працює та на який термін можна взяти звільнення, пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Згідно з нашим законодавством, навіть під час воєнного стану є можливість отримати відстрочку за станом здоров'я. Це право чітко прописано в ст. 23 Закону.

Зокрема, право на тимчасове звільнення від служби мають особи, які мають тяжкі деформації опорно-рухового апарату, інфекційні захворювання, потребують відновлення після операції або мають ендопротез. Таким чином, чоловіки, які знаходяться в процесі лікування після хірургічного втручання, можуть взяти відстрочку від призову на службу.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що мобілізація в Україні передбачає, що вона надається на період повного відновлення після оперативного втручання. Для цього необхідно пройти медичну комісію, яка визначить тимчасову непридатність до військової служби. Військово-лікарська комісія (ВЛК) має встановити термін на основі рекомендацій лікарів.

Під час воєнного стану це може бути до двох місяців, з можливістю продовження. Максимальний термін, на який можна отримати її, складає 6 місяців. Після цього громадянин має пройти повторну медичну комісію для перевірки його стану і вирішення питання про придатність до служби.

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