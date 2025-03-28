Мобилизация в Украине продолжается, но даже в это сложное время существуют категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва.

Временное увольнение во время, когда идет мобилизация в Украине , могут получить лица, перенесшие операцию и нуждающиеся в восстановлении, сообщает Политика.

Как это работает и на какой срок можно взять увольнение, пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Согласно нашему законодательству, даже во время военного положения есть возможность получить отсрочку по состоянию здоровья. Это право четко прописано в ст. 23 регулирующего Закона.

В частности, право на временное освобождение от службы имеют лица, имеющие тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата, инфекционные заболевания, нуждающиеся в восстановлении после операции или имеющие эндопротез. Таким образом мужчины, которые находятся в процессе лечения после хирургического вмешательства, могут взять отсрочку от призыва на службу.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что мобилизация в Украине предполагает, что она предоставляется на период полного восстановления после оперативного вмешательства. Для этого необходимо пройти медицинскую комиссию, которая определит временную негодность военной службы. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) должна установить срок на основе рекомендаций врачей.

Во время военного положения это может быть до двух месяцев с возможностью продления. Максимальный срок, на который ее можно получить, составляет 6 месяцев. После этого гражданин должен пройти повторную медицинскую комиссию для проверки состояния и решения вопроса о пригодности к службе.

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