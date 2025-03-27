Територіальні центри комплектування мають право надсилати виклики навіть тим громадянам, які заброньовані в час, коли триває мобілізація в Україні.

Мобілізація в Україні передбачає це в таких випадках, коли громадянину потрібно пройти військово-лікарську комісію або уточнити свої дані, повідомляє Політека.

Мобілізація в Україні продовжує залишатися актуальною темою, і навіть заброньовані чоловіки можуть отримати повістки від територіальних центрів комплектування.

За словами адвоката Юрія Айвазян на порталі "Юристи.UA", такі виклики можуть стосуватися не лише проходження ВЛК, але й уточнення даних про військовозобов’язаних, зокрема, якщо вони працюють на стратегічно важливих підприємствах. Це означає, що навіть якщо людина має бронь в час, вона все одно може отримати вимогу відвідати ТЦК.

Крім того, адвокат зазначив, що підприємства, на яких працюють такі особи, зобов’язані вручити такі виклики своїм працівникам. У разі непередавання цих документів роботодавці також можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Таким чином, у випадку відмови від проходження комісії, громадяни можуть бути оштрафовані або понести інші санкції, наголошує спеціаліст.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що військовозобов'язані можуть знятися з обліку в певних випадках.

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