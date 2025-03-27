Территориальные центры комплектования имеют право отправлять вызовы даже тем гражданам, которые забронированы во время того, как идет мобилизация в Украине.

Мобилизация в Украине предполагает это в таких случаях, когда гражданину нужно пройти военно-врачебную комиссию или уточнить свои данные, сообщает Политика.

Мобилизация в Украине продолжает оставаться актуальной темой и даже забронированные мужчины могут получить повестки от территориальных центров комплектования.

По словам адвоката Юрия Айвазян на портале "Юристи.UA", такие вызовы могут относиться не только к прохождению ВЛК, но и к уточнению данных о военнообязанных, в частности, если они работают на стратегически важных предприятиях. Это значит, что даже если человек имеет бронь в то время, он все равно может получить требование посетить ТЦК.

Кроме того, адвокат отметил, что предприятия, на которых работают такие лица, обязаны вручить подобные вызовы своим работникам. В случае непередачи этих документов работодатели также могут быть привлечены к административной ответственности. Таким образом, в случае отказа от прохождения комиссии граждане могут быть оштрафованы или понести другие санкции, отмечает специалист.

Напомним, ранее мы также писали о том, что военнообязанные могут сняться с учета в определенных случаях.

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