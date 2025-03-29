Мобильный оператор lifecell предлагает желающим поменять стандартную SIM-карту на Micro-SIM, кроме того, это важно сделать тем, кто хочет использовать более современные смартфоны, сообщает Politeka.net.
Подробности сообщили в компании.
Оператор позаботился о потребностях владельцев смартфонов, поэтому все стартовые пакеты теперь содержат карту двух форматов – стандартную и Micro SIM. Если SIM-карта была выпущена ранее или необходима замена на nano, вы можете обратиться в магазин.
Стоимость новой (замененной) SIM-карты составляет 75 грн., с учетом всех налогов. Оплатить эту сумму можно прямо в магазине.
Следует также отметить, что замена теперь возможна дистанционно, без необходимости самостоятельно посещать магазин компании.
Этот процесс занимает всего четыре простых шага:
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Сначала нужно приобрести новый стартовый пакет lifecell в любой точке продаж или закажите доставку его онлайн.
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Позвоните в контакт-центр по номеру 5433 или 0800205433 (бесплатно с мобильных и фиксированных операторов Украины).
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Сотрудник контакт-центра поможет вам произвести замену SIM.
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Вставьте новую SIM-карту в смартфон и продолжайте воспользоваться услугами этого оператора.
Ранее сообщалось о акции от Киевстар, которая предусматривает, что даже после 31 марта украинцы с тарифами, где уже действовали эти услуги, смогут продолжать их использовать до конца июня этого года.
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