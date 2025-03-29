Замена SIM-карты теперь возможна дистанционно, без необходимости самостоятельно посещать магазин компании.

Мобильный оператор lifecell предлагает желающим поменять стандартную SIM-карту на Micro-SIM, кроме того, это важно сделать тем, кто хочет использовать более современные смартфоны, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщили в компании.

Оператор позаботился о потребностях владельцев смартфонов, поэтому все стартовые пакеты теперь содержат карту двух форматов – стандартную и Micro SIM. Если SIM-карта была выпущена ранее или необходима замена на nano, вы можете обратиться в магазин.

Стоимость новой (замененной) SIM-карты составляет 75 грн., с учетом всех налогов. Оплатить эту сумму можно прямо в магазине.

Следует также отметить, что замена теперь возможна дистанционно, без необходимости самостоятельно посещать магазин компании.

Этот процесс занимает всего четыре простых шага:

Сначала нужно приобрести новый стартовый пакет lifecell в любой точке продаж или закажите доставку его онлайн.

Позвоните в контакт-центр по номеру 5433 или 0800205433 (бесплатно с мобильных и фиксированных операторов Украины).

Сотрудник контакт-центра поможет вам произвести замену SIM.

Вставьте новую SIM-карту в смартфон и продолжайте воспользоваться услугами этого оператора.

Ранее сообщалось о акции от Киевстар, которая предусматривает, что даже после 31 марта украинцы с тарифами, где уже действовали эти услуги, смогут продолжать их использовать до конца июня этого года.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, Как узнать все условия своего тарифа в Lifecell: абонентам дали полезные советы.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.