Нова акція від Київстар дозволяє підключати додаткові послуги «Суперсили» з безлімітними пакетами для ще більшої кількості абонентів, повідомляє Політека.

Як йдеться на офіційному сайті компанії, послуга діє до 31 березня, тому абоненти зможуть підключити «Суперсили» для таких пакетів, як «Інтернет безлім», «Дзвінки безлім» та «SMS безлім». Це розширення охоплює як клієнтів передплати, так і користувачів контрактних планів.

Але акція від Київстар передбачає, що навіть після 31 березня українці з тарифами, де вже діяли ці послуги, зможуть продовжувати їх використовувати до кінця червня цього року.

З 23 січня 2025 року всі, хто підключив додаткові послуги з гігабайтами, хвилинами або SMS, автоматично отримають оновлену версію «Суперсили». Замість пакетів з 5 або 15 ГБ Інтернету їм буде доступний безлімітний трафік та дзвінки. Також користувачі, які раніше мали обмеження на 300 SMS, зможуть надсилати повідомлення без будь-яких обмежень.

Перевірити доступність підключити це можна без додаткових витрат через застосунок компанії.

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