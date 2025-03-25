Власники кнопкових телефонів часто шукають тарифний план в Київстар з мінімальними витратами та максимальною кількістю хвилин для розмов.

Київстар пропонує один із найоптимальніших варіантів для таких користувачів – пакет "LOVE UA Магніт Контракт", що включає значний обсяг послуг за доступну ціну, повідомляє Політека.

У компанії зазначають, що зазвичай, такі телефони використовують лише для дзвінків та SMS, тому їм просто не потрібен великий обсяг інтернету. Однак оператори не створюють окремих тарифів для таких пристроїв, тож користувачам доводиться обирати серед стандартних пропозицій.

Київстар пропонує вигідний варіант для тих, хто не хоче переплачувати. "LOVE UA Магніт Контракт" вартістю 220 грн на місяць містить 1200 хвилин на розмови по Україні, 30 ГБ мобільного інтернету, 100 SMS, а також можливість користування 5,4 ГБ у роумінгу. Окрім цього, після використання базового ліміту хвилин, абоненти отримують безлімітні розмови в межах мережі оператора.

Додатковою перевагою є так звана "Суперсила", яка дозволяє налаштувати тариф під індивідуальні потреби. Зокрема, можна обрати безлімітні SMS, додаткові хвилини для дзвінків за кордон або навіть підключити безлімітний інтернет. Також доступні такі бонуси, як додаткові SIM-картки для планшета чи другого телефону.

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