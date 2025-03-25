Владельцы кнопочных телефонов часто ищут тарифный план в Киевстаре с минимальными затратами и максимальным количеством минут для разговоров.

Киевстар предлагает один из самых оптимальных вариантов для таких пользователей – пакет "LOVE UA Магнит Контракт", включающий в себя значительный объем услуг за доступную цену, сообщает Политика.

В компании отмечают, что обычно такие телефоны используются только для звонков и SMS, поэтому им просто не нужен большой объем интернета. Однако операторы не создают отдельных тарифов для таких устройств, поэтому пользователям приходится выбирать среди стандартных предложений.

Киевстар предлагает выгодный вариант для тех, кто не хочет переплачивать. "LOVE UA Магнит Контракт" стоимостью 220 грн в месяц содержит 1200 минут в разговоры по Украине, 30 ГБ мобильного интернета, 100 SMS, а также возможность пользования 5,4 ГБ в роуминге. Кроме того, после использования базового лимита минут абоненты получают безлимитные разговоры в рамках сети оператора.

Дополнительным преимуществом так называемая "Суперсила", которая позволяет настроить тариф под индивидуальные потребности. В частности можно выбрать безлимитные SMS, дополнительные минуты для звонков за границу или даже подключить безлимитный интернет. Также доступны бонусы, такие как дополнительные SIM-карты для планшета или второго телефона.

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