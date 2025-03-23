Мобільний оператор запустив акцію від Київстар "Бізнес-старт", за допомогою якої нові клієнти можуть платити на 50% менше, повідомляє Politeka.

Пропозиція діє до 26 березня 2025 року. Знижка доступна для юридичних осіб та ФОП, які не користуються корпоративним зв'язком. Акція дозволяє підключити один із трьох тарифів: "Бізнес UA. Лайт" за 300 грн/міс., "Бізнес UA. Оптимум" за 600 грн/міс. та "Бізнес UA. Максимум" за 1000 грн/міс. Підключившись до акції, абоненти сплачують на 50% менше — 150 грн, 300 гривень або 500 гривень відповідно.

Усі тарифи включають значний обсяг послуг. Наприклад, пакет «Лайт» дає 50 ГБ трафіку, 2000 хвилин на розмови по Україні, 7,5 ГБ у роумінгу, а також дві Суперсила на вибір, серед яких є Інтернет-безлім, безлімітні дзвінки та повідомлення на номери того ж оператора, Kyivstar ТБ та інші можливості. Пакет «UA. Оптимум» пропонує безлімітний трафік, 15 ГБ в роумінгу, 200 SMS та доступ до ліцензійних програм Microsoft Office 365. «UA. Максимум» включає безлімітний мобільний трафік, 25 ГБ в роумінгу, 300 SMS та інші корисні послуги.

Акція від Київстар — це чудова можливість для нових абонентів заощаджувати на послугах зв'язку та отримувати максимум від тарифів оператора. Але важливо не пропустити термін — після 26 березня пропозиція припиняється. Якщо ви вирішили підключити тариф, то знижка залишитиметься актуальною до завершення встановленого терміну.

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