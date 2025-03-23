Узнайте, у кого есть возможность сэкономить 50% на мобильной связи благодаря акции от Киевстар.

Мобильный оператор запустил акцию от Киевстара "Бизнес-старт", с помощью которой новые клиенты могут платить на 50% меньше, сообщает Politeka.

Предложение действует до 26 марта 2025 года. Скидка доступна для юридических лиц и ФЛП, не пользующихся корпоративной связью. Акция позволяет подключить один из трех тарифов: "Бизнес UA. Лайт" за 300 грн/мес., "Бизнес UA. Оптимум" за 600 грн/мес. и "Бизнес UA. Максимум" за 1000 грн/мес. Подключившись к акции, абоненты платят на 50% меньше – 150 грн, 300 гривен или 500 гривен соответственно.

Все тарифы включают значимый размер услуг. Например, пакет «Лайт» дает 50 ГБ трафика, 2000 минут на разговоры по Украине, 7,5 ГБ в роуминге, а также две Суперсилы по выбору, среди которых есть Интернет-безлим, безлимитные звонки и сообщения на номера того же оператора, Kyivstar ТВ и другие возможности. Пакет «UA. Оптимум» предлагает безлимитный трафик, 15 ГБ в роуминге, 200 SMS и доступ к лицензионным программам Microsoft Office 365. «RU. Максимум» включает в себя безлимитный мобильный трафик, 25 ГБ в роуминге, 300 SMS и другие полезные услуги.

Акция от Киевстар — отличная возможность для новых абонентов экономить на услугах связи и получать максимум от тарифов оператора. Но важно не упустить срок — после 26 марта предложение прекращается. Если вы решили подключить тариф, то скидка будет оставаться актуальной до истечения установленного срока.

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