Процедура відрізняється для користувачів передплаченого та контрактного зв’язку в Київстар, повідомляє Політека.

На офіційному сайті компанії йдеться про те, що якщо термін дії вашого номера закінчився, його можна активувати повторно. Для цього достатньо поповнити рахунок на будь-яку суму, і вм автоматично отримаєте 365 додаткових днів активності.

Однак важливо зробити це протягом 30 днів після закінчення терміну його дії. Якщо цей період мине, він буде безповоротно анульований. Поповнення рахунку можливе будь-яким способом, крім послуги «Кредит трансфер». У компанії радять, щоб перевірити термін дії свого, потрібно набрати комбінацію *114#.

А от користувачам контрактного зв’язку для відновлення необхідно звернутися до найближчого магазину Київстар.

Фізичним особам потрібно мати при собі: паспорт громадянина України та копію ідентифікаційного коду. Юридичним - слід підготувати додаткові документи згідно з вимогами оператора.

Гарантовано вирішити проблему можна, якщо: SIM-карта була активована не більше ніж три роки тому; для абонентів, які змінили передплату на контракт, цей термін становить три місяці.

Оператор рекомендує стежити за активністю номера, щоб уникнути його анулювання. У разі виникнення питань щодо його статусу, завжди можна звернутися до служби підтримки або завітати до фірмового магазину.

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