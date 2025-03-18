Київстар попередив, що збільшиться плата за нові та оновлювані річні підписки з місячною оплатою.

Мобільний оператор Київстар змінює для своїх абонентів умови користування продуктами Microsoft з 1 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у компанії.

З 1 квітня 2025 року змінюються умови користування деякими продуктами Microsoft, що вплине на вартість підписок. Зокрема, ціна нових та оновлюваних річних підписок із щомісячною оплатою зросте на 5% у порівнянні з річною оплатою одним платежем.

"З 1 квітня 2025 року змінюються умови користування деякими продуктами Microsoft. Зокрема, збільшиться плата за нові та оновлювані річні підписки з місячною оплатою. Вона становитиме приблизно на 5% більше за вартість тих, що оплачуються одразу за рік", - заявили у Київстар.

Як повідомили у пресслужбі компанії, зміни торкнуться таких продуктів, як: Microsoft Teams Phone Standard, Power BI Pro, Power BI Premium Per User. Актуальні тарифи можна переглянути в офіційному анонсі.

Нагадаємо також, що мобільний оператор пропонує клієнтам пакет послуг під назвою "LOVE UA Магніт Контракт" всього за 220 грн на місяць. Але є нюанс: пропозиція доступна тільки українцям, які перенесуть номер у мережу за допомогою сервісу MNP. Тобто маючи SIM-карту, неможливо активувати тариф.

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