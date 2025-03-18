Киевстар предупредил, что увеличится плата за новые и обновляемые годовые подписки с месячной оплатой.

Мобильный оператор Киевстар меняет для своих абонентов условия использования продуктов Microsoft с 1 апреля 2025 года, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в компании.

С 1 апреля 2025 г. меняются условия пользования некоторыми продуктами Microsoft, что повлияет на стоимость подписок. В частности, цена новых и обновляемых годовых подписок с ежемесячной оплатой вырастет на 5% по сравнению с годовой оплатой одним платежом.

"С 1 апреля 2025 года изменяются условия пользования некоторыми продуктами Microsoft. В частности, увеличится плата за новые и обновляемые годовые подписки с месячной оплатой. Она будет составлять примерно на 5% больше стоимости оплачиваемых сразу за год", - заявили в Киевстар.

Как сообщили в пресс-службе компании, изменения коснутся таких продуктов, как: Microsoft Teams Phone Standard, Power BI Pro, Power BI Premium Per User. Актуальные тарифы можно просмотреть в официальном анонсе.

Напомним также, что мобильный оператор предлагает клиентам пакет услуг под названием "LOVE UA Магнит Контракт" всего за 220 грн. в месяц. Но есть нюанс: предложение доступно только украинцам, которые перенесут номер в сеть с помощью сервиса MNP. То есть, имея SIM-карту, невозможно активировать тариф.

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