Процедура отличается для пользователей предоплаченной и контрактной связи в Киевстар , сообщает Политека.

На официальном сайте компании говорится, что если срок действия вашего номера истек, его можно активировать повторно. Для этого достаточно пополнить счет на любую сумму, и автоматически получите 365 дополнительных дней активности.

Однако важно сделать это в течение 30 дней после истечения срока его действия. Если этот период истечет, он будет безвозвратно аннулирован. Пополнение счета возможно любым способом кроме услуги «Кредит трансфер». В компании советуют, чтобы проверить срок действия, нужно набрать комбинацию *114#.

А вот пользователям контрактной связи для восстановления необходимо обратиться в ближайший магазин Киевстара.

Физическим лицам нужно иметь при себе паспорт гражданина Украины и копию идентификационного кода. Юридическим – следует подготовить дополнительные документы согласно требованиям оператора.

Гарантированно решить проблему можно, если: SIM-карта была активирована не более трех лет назад; для абонентов, изменивших подписку на контракт, этот срок составляет три месяца.

Оператор рекомендует следить за активностью номера во избежание его аннулирования. В случае возникновения вопросов о его статусе, всегда можно обратиться в службу поддержки или посетить фирменный магазин.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, "Киевстар", Vodafone и lifecell хотят изменить статус: в Раду подан законопроект.

Также Politeka писала, что "Киевстар" изменит стоимость тарифов: украинцев предупредили о новом подорожании.

Как сообщала Politeka, В "Киевстаре" сделали важное предупреждение: появятся новые тарифы, что еще нужно знать.