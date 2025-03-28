Новая акция от Киевстар позволяет подключать дополнительные услуги «Суперсили» с безлимитными пакетами для еще большего количества абонентов, сообщает Политека.

Как говорится на официальном сайте компании, услуга действует до 31 марта, поэтому абоненты смогут подключить «Суперсили» для таких пакетов, как «Интернет безлим», «Звонки безлим» и «SMS безлим». Это расширение охватывает как клиентов подписки, так и пользователей контрактных планов.

Но акция от Киевстар предусматривает, что даже после 31 марта украинцы с тарифами, где уже действовали эти услуги, смогут продолжать их использовать до конца июня этого года.

С 23 января 2025 года все подключившие дополнительные услуги с гигабайтами, минутами или SMS автоматически получат обновленную версию «Суперсили». Вместо пакетов с 5 или 15 ГБ Интернета им будет доступен безлимитный трафик и звонки. Также пользователи, ранее имевшие ограничения на 300 SMS, смогут отправлять сообщения без каких-либо ограничений.

Проверить доступность подключить это можно без дополнительных затрат через приложение компании.

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