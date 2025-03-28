Общая сумма с учетом налога за тарифы на воду в Киеве составит рекордную сумму повышения.

Украинцам следует готовиться к очередному повышению цен на водоснабжение и водоотвод - тарифы на воду в Киеве могут больше подорожать, сообщает Politeka.net.

Известны первые детали.

Новые цены вступят в силу и будут расти в два этапа: первый – в апреле, второй – в июле.

С 1 апреля 2025 года централизованное водоснабжение обойдется в 17,57 грн за кубометр (без НДС), а водоотвод — 16,41 гривен. Общая сумма с учетом налога за тарифы на воду в Киеве составит 40,78 гривен за кубометр.

Следующее повышение состоится 1 июля 2025: стоимость водоснабжения вырастет до 21,42 гривен, а водоотвод — до 17,66 гривен. Вместе с НДС сумма составит 46,90 грн за кубометр.

В НКРЭКУ объясняют необходимость смены стоимости обеспечением стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Напомним также, что в апреле на электроэнергию оплата не изменится – она установлена ​​на уровне – 4,32 грн/кВт-час. Эта стоимость будет оставаться неизменной как минимум до конца месяца.

До завершения отопительного сезона потребители, использующие электроотопительные установки, будут оплачивать электроэнергию по сниженной цене 2,64 грн/кВт-ч при условии, что их месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч.

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