В ближайшее время произойдет несколько изменений в перечне услуг "Киевстар".

Некоторые клиенты Киевстар смогут менять свой тарифный план в течение суток без необходимости ждать начала нового месяца, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В частности , контрактные и бизнес-абоненты Киевстар могут начать пользоваться новым тарифом сразу, если в текущем истекли минуты или гигабайты и вы решили его изменить. Если вы подключаете тариф в течение суток, вы получите в полном объеме новый месячный пакет услуг.

"Вы можете выбрать удобный для вас срок подключения тарифа в приложении - сегодня или с 1 числа следующего месяца. Это удобно, ведь вы можете начать пользоваться новым тарифом сразу, если в текущем истекли минуты или гигабайты и вы решили его изменить. Если подключать его в течение суток, вы получите в полном объеме Киев, - заявил новый месячный пакет.

Также в ближайшее время произойдет несколько изменений в списке услуг фиксированной связи.

Какие услуги обновятся:

С 1 апреля 2025 года обновится стоимость Доменные имена

С 1 мая 2025 года Хостинг закрывается как неактуальная

Если вы пользуетесь хостингом, мы рекомендуем перенести ваши данные на оборудование других провайдеров в течение апреля 2025 года.

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