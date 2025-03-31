Украинцам дали свежий прогноз погоды на апрель 2025 года и рассказали, как будет меняться температура воздуха.

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды в Украине на апрель 2025 года и рассказали, насколько показатели и количество осадков будут отличаться от нормы, передает Политека.

По данным Украинского гидрометцентра, апрель 2025 года будет теплее среднестатистических значений.

Ожидаемая средняя температура составит +10…+13°C, а в горных районах — +6…+9°C, что на 1,5–2°C выше нормы.

В целом, в стране будет в пределах +7…+11°C, а в горных районах — +2…+6°C. Однако в разные годы этот месяц демонстрировал рекордные перепады — от -22°C на северо-востоке до +33°C на юге.

Осадков ожидается 30–52 мм за месяц, а в Карпатах — местами 60–89 мм, что соответствует климатической норме.

Климатолог Вера Балабух отмечает, что весна 2025 года будет похожа на прошлогоднюю. По ее данным, средняя температура воздуха весной может превысить климатическую норму на 2°C.

В этом месяце в большинстве регионов Украины, кроме горных местностей, будет +10°C. На юге страны ожидается +12…+13°C, а в северных, западных и восточных областях — +10…+12°C.

При этом метеорологи предупреждают о перепадах и возможных заморозках.

В мае средняя воздух во многих областях может прогреться +15°C, что уже приближается к летним значениям.

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