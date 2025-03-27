Мобильный оператор Lifecell приступил к поэтапному внедрению изменений для своих абонентов, сообщает Politeka.

С 19 марта этого года изменены условия для пользователей тарифного плана «Смарт семья». Такие нововведения коснулись многих абонентов, и теперь компания подготовила новые условия, которые вступят в силу с 16 апреля. В этот день тарифы «Сделай сам» и «ХендМейд» изменят свое название, к которому будет добавлено обозначение года – 2024. Это, однако, не единственные изменения, ведь уже с 20 мая эти тарифы будут полностью закрыты для подключения.

Клиенты Lifecell, пользующиеся этими тарифами, могут не переживать по поводу неудобств, поскольку для них будут применены условия других действующих тарифных планов компании. Кроме того, важной новостью является то, что каждый абонент, которого коснутся эти изменения, получит SMS-сообщение не позднее 7 дней до, в котором будут расписаны подробно новые правила.

Также абоненты имеют право бесплатно менять тарифный план на другой до 31 мая этого года. В компании подчеркнули, что изменения коснутся лишь небольшого количества клиентов, а именно 4,5% всех пользователей, которые не меняли условия более 2 лет.

Для тех, кто не хочет соглашаться с новыми правилами, компания предусмотрела возможность беспрепятственно расторгнуть договор в течение 7 календарных дней после получения уведомления.

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