Українські мобільні оператори Київстар та lifecell пропонують різноманітні тарифні плани, які ідеально підходять для тих, хто проводить багато часу в мережі.
Розглянемо найвигідніші з них.
"LOVE UA Магніт Контракт"
Один із найпопулярніших тарифів для активних користувачів мобільного інтернету. Вартість – 220 грн на 4 тижні (актуально на початок 2025 року). Пропонується для абонентів:
- 30 ГБ мобільного інтернету.
- Безлімітний доступ до популярних додатків (YouTube, Instagram, TikTok тощо) після вичерпання основного пакету.
- 1200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів по Україні (в мережі Київстар – безліміт).
Пропозиція стане чудовим вибором для тих, хто активно користується соцмережами та переглядає відео. Додатковий бонус – при підключенні через MNP (перенесення номера) можна отримати одну "Суперсилу" безкоштовно.
"Вільний Лайф"
Для тих, хто хоче користуватися інтернетом без обмежень. Вартість – 250 грн на 4 тижні.
- Безлімітний інтернет (з максимальною швидкістю до 50 ГБ, після чого – обмеження до 1 Мбіт/с).
- 1000 хвилин на дзвінки по Україні.
- Додаткові 1000 хвилин на всі номери, окрім lifecell, за умови вчасної оплати тарифу.
- Безлімітні дзвінки всередині мережі.
Пропозиція чудово підійде для тих, хто не хоче стежити за витратою трафіку. Навіть після використання 50 ГБ можна залишатися онлайн, хоч і з меншою швидкістю, якої цілком вистачить для месенджерів та веб-серфінгу.
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