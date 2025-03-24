Стало відомо, як обрати тариф Київстар та lifecell для відео та соцмереж в Україні.

Українські мобільні оператори Київстар та lifecell пропонують різноманітні тарифні плани, які ідеально підходять для тих, хто проводить багато часу в мережі.

Розглянемо найвигідніші з них.

"LOVE UA Магніт Контракт"

Один із найпопулярніших тарифів для активних користувачів мобільного інтернету. Вартість – 220 грн на 4 тижні (актуально на початок 2025 року). Пропонується для абонентів:

30 ГБ мобільного інтернету.

Безлімітний доступ до популярних додатків (YouTube, Instagram, TikTok тощо) після вичерпання основного пакету.

1200 хвилин для дзвінків на номери інших операторів по Україні (в мережі Київстар – безліміт).

Пропозиція стане чудовим вибором для тих, хто активно користується соцмережами та переглядає відео. Додатковий бонус – при підключенні через MNP (перенесення номера) можна отримати одну "Суперсилу" безкоштовно.

"Вільний Лайф"

Для тих, хто хоче користуватися інтернетом без обмежень. Вартість – 250 грн на 4 тижні.

Безлімітний інтернет (з максимальною швидкістю до 50 ГБ, після чого – обмеження до 1 Мбіт/с).

1000 хвилин на дзвінки по Україні.

Додаткові 1000 хвилин на всі номери, окрім lifecell, за умови вчасної оплати тарифу.

Безлімітні дзвінки всередині мережі.

Пропозиція чудово підійде для тих, хто не хоче стежити за витратою трафіку. Навіть після використання 50 ГБ можна залишатися онлайн, хоч і з меншою швидкістю, якої цілком вистачить для месенджерів та веб-серфінгу.

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